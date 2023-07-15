HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 15 Temmuz 2023 hava durumu
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerde 40 dereceyi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Son günlerde ülke genelinde aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 39.7, Antalya'da 42, Aydın'da 43 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar güneş çarpmasına karşı peş peşe uyarılarda bulundu. Peki bu kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...
Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Etkisini göstermeye başlayan ve bir süre daha tüm Türkiye'yi kasıp kavuracak olan sıcaklar, Avrupa'da can almaya başladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü, dünya tarihinin en sıcak günlerini görebileceğimizi ön görüyor. İstanbul'da bugün hissedilen 40 dereceye kadar çıkacakken, İzmir'de hali hazırda havalar 41 dereceyi görmüş durumda. Uzmanlar sıcak havalarda işlerine giden ve kavurucu sıcaklardan etkilenen vatandaşları uyardı.
SICAKLIK REKORU KIRILACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde ise sıcaklık rekoru kırılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.