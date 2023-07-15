HAVA DURUMU | Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl olacak? | 15 Temmuz 2023 hava durumu

SICAKLIK REKORU KIRILACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Sinop'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Muğla, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde ise sıcaklık rekoru kırılacak.