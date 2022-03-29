Eymen halası Zerrin Akça’nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti! Bilirkişi raporu: Kutsal Hazar Eymen Kara terk edilme...

Tam hatırlamamakla beraber kulak ya da başının arka tarafında bir kanama vardı. Çocuğu getiren kadına, çocuğun yaşamadığını, bu aşamadan sonra geri dönüşünün olmayacağını söyledim. Kadın feryat figan ağlıyordu. 'Ne olur olmasın, ölmesin' diye, yalvarıyordu. Sağlıkçı olduğumu, kalp masajına devam etmemi söyledi. Ben de 112 ekipleri gelene kadar kalp masajına devam ettim. Sonra da gelen 112 ekibi çocuğu alıp hastaneye götürdü. Sonrasında çocuğun vefat ettiğini öğrendim" dedi.

