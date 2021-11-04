Köpeğe işkence! Boynuna ip geçirip ayağını kestiler

Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alınan yaralı köpeğin son durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, "Bu yaralı köpek, Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi'nde bulunmuş. Daha sonra bize getirildi. Bize getirildikten sonra tespitlerimizde köpeğin ayağının kesildiğini ve bacağının da sivri bir iple bağlandığını, aynı şekilde sıkıca boynunun da bağlandığını fark ettik. Belli ki köpeğe canice şiddet uygulanmış. Köpeğin boynunda ciddi bir yarası var. Zaten ayağı da kesilmiş durumda ve kangrene dönmüş bacağı. Ayrıca köpeğin bütün vücudu bitlenmiş durumda. Bacak kangrene çevirmiş. Eğer iyileşme olmazsa ampute etmeyi düşünüyoruz. Tedaviye hemen başladık ve bu tedavi yaklaşık 3-4 ay sürecek. Sonrasında umarız ki sağlığına kavuşunca güzel bir yuvaya sahiplendireceğiz. Bunu yapan kişi ya da kişilerin insani duyguları yok. Bu, canice ve vahşice bir işkence. Bunu yapanların cezalandırılması lazım" diye konuştu.

