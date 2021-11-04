İstanbul’da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı

Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun "Arkadaşlar 'duman çıkıyor' diye haber verdi. İtfaiyeye haber verdik. Maske imalatı yapıyorlardı. Yangın çıktı. İçeride kimse yoktu. Elektrik direklerinin yer altına alınması lazım. Burası sanayi bölgesi, devamlı aynı sıkıntı var. Buradan da sesleniyorum. Buna bir an önce çözüm bulsun. Bir ay önce aynı şekilde bir iş yerimiz daha yangı burada. Elektriklerden kaynaklanıyor. Şuan yangına müdahale ettiler. Bir sıkıntı yok şu an" dedi.