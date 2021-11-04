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İstanbul'da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı

Son dakika haberleri... İstanbul Kağıthane'de tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin giriş katında yangın çıktı. Yangın 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. İşte olay yerinden görüntüler...

04.11.2021 22:56 - Son Güncelleme: 04.11.2021 22:57
İstanbul’da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı

İstanbul Kağıthane'de Yeşilce Mahallesi Demirbaş Sokak'ta tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul’da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, merdiven yardımıyla 4'üncü kata çıkan bir itfaiye eri çekiçle duvarları kırarak duman tahliyesi yaptı. Yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

İstanbul’da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı

Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun "Arkadaşlar 'duman çıkıyor' diye haber verdi. İtfaiyeye haber verdik. Maske imalatı yapıyorlardı. Yangın çıktı. İçeride kimse yoktu. Elektrik direklerinin yer altına alınması lazım. Burası sanayi bölgesi, devamlı aynı sıkıntı var. Buradan da sesleniyorum. Buna bir an önce çözüm bulsun. Bir ay önce aynı şekilde bir iş yerimiz daha yangı burada. Elektriklerden kaynaklanıyor. Şuan yangına müdahale ettiler. Bir sıkıntı yok şu an" dedi.

İstanbul’da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar oluştu.

İstanbul’da yangın! Maske fabrikası alevler içinde kaldı
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