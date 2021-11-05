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Haberler Yaşam 5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar her gün güne başlar başlamaz burç yorumlarına bakıyor. Artık herkes adımlarını nasıl atması gerektiğini, karşısına ne çıkma ihtimalinin olabileceğini, hayatındaki yeni gelişmeleri her şeyi burç yorumlarına bakarak öğreniyor. Peki bugün hangi burcu neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları haberimizde! İşte 5 Kasım 2021 günlük burç yorumları...

05.11.2021 08:08 - Son Güncelleme: 05.11.2021 08:12
5 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

5 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları haberimizde! Haftanın son gününde özellikle Yay ve Kova burçları çok dikkatli olmalı. Yay burçları başkalarına yardım etmek güzel bir şey ama bu kez kendinize yönelin. Bu sefer başkaları için değil de kendiniz için bir şeyler yapın. Kova burçları başkalarını kırmamak için o kadar fazla düşünüyorsunuz ki bu size zarar verebilir. İşte 5 Kasım 2021 günlük burç yorumları!

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5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

KOÇ

Bugünlerde özellikle mahkemeniz ya da mahkeme düşünceniz varsa süreci çok dikkatli takip etmenizde fayda var.

5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

BOĞA

Bugünlerde düşüncelerinizi harekete geçirecek şart ve şanslar hayatınızda belirebilir. Önemli olan bu şansları fark etmek ve kullanmak olacaktır.

5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

İKİZLER

Kendi istek, dilek ve niyetlerinizle meşgul olmanız size daha iyi gelecektir.
Hayır demeyi bilmek bugünlerde sizin sınavınız olabilir.

5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle işinizle alakalı politik davranmanız gereken durum ve şartlar oluşabilir.
Herkese karşı güler yüzlü davranmanız beklenebilir.

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