5 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Yay ve Kova bugün bunları sakın yapmayın pişman olabilirsiniz!

5 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları haberimizde! Haftanın son gününde özellikle Yay ve Kova burçları çok dikkatli olmalı. Yay burçları başkalarına yardım etmek güzel bir şey ama bu kez kendinize yönelin. Bu sefer başkaları için değil de kendiniz için bir şeyler yapın. Kova burçları başkalarını kırmamak için o kadar fazla düşünüyorsunuz ki bu size zarar verebilir. İşte 5 Kasım 2021 günlük burç yorumları!