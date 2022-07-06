Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı.