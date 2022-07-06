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Denizli'yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Denizli'de dün gece hareketli saatler yaşandı. 10 kişilik grup arasında çıkan kavgada bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri ilginç bir yerde yakalandı. İşte detaylar...

06.07.2022 08:52 - Son Güncelleme: 06.07.2022 08:52
Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Denizli'de dün gece hareketli saatler yaşandı. 10 kişilik grup arasında çıkan kavgada bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı.

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Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı.

Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

OTLARIN ARASINDA YAKALANDI

Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı. Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı.

Denizli’yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı

Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalanırken, kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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