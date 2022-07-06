Denizli'yi ayağa kaldıran olay! Didik didik aranan şüpheli bakın nereden çıktı
Denizli'de dün gece hareketli saatler yaşandı. 10 kişilik grup arasında çıkan kavgada bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri ilginç bir yerde yakalandı. İşte detaylar...
06.07.2022 08:52 - Son Güncelleme: 06.07.2022 08:52
Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı.