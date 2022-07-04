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Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor. Selin yaşandığı bölgede AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçları Okan Bayrak'a ulaşabilmek için bölgeyi tarıyor.

04.07.2022 15:38 - Son Güncelleme: 04.07.2022 15:38
Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.

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Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçları, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi tarıyor.

Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor

Ekipler, bugün de Bayrak'ın ailesiyle helikoptere binerek dere yatağı boyunca inceleme yapacak.

Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam ediliyor.

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