Bölge karış karış taranıyor! JAK, AFAD ve emniyet seferber oldu! Her yerde aranıyor
Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor. Selin yaşandığı bölgede AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçları Okan Bayrak'a ulaşabilmek için bölgeyi tarıyor.
04.07.2022 15:38 - Son Güncelleme: 04.07.2022 15:38
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.
Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.
Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçları, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi tarıyor.