Konya'da mide bulandıran olay! Masaj salonunda çalışan kızın içkisine ilaç koyarak uyutup sırayla tecavüz ettiler! | O anları canlı yayında yayınladılar

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Korkunç olay, geçtiğimiz Aralık ayında Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Bir masaj salonunda çalıştığı öğrenilen E.K. arkadaşlarının kaldığı eve gitti. Burada iki bardak içki içen E.K. iddiaya göre daha sonra kendisinden geçti. Sabah kalkıp, ne olduğunu bilmeden işe giden genç kız kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı.