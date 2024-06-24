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Konya'da mide bulandıran olay! Masaj salonunda çalışan kızın içkisine ilaç koyarak uyutup sırayla tecavüz ettiler! | O anları canlı yayında yayınladılar

Konya'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki E.K. iş arkadaşının evinde önce içkisine ilaç atıldı sonra baygın haldeyken sırayla tecavüze uğradı. Yetmedi görüntülerle tehdit edilip tekrar kabus evine gittiğinde de şiddet gördü. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 11:31 Güncelleme 24 Haziran 2024, 11:34
Konya’da mide bulandıran olay! Masaj salonunda çalışan kızın içkisine ilaç koyarak uyutup sırayla tecavüz ettiler! | O anları canlı yayında yayınladılar 1

Korkunç olay, geçtiğimiz Aralık ayında Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Bir masaj salonunda çalıştığı öğrenilen E.K. arkadaşlarının kaldığı eve gitti. Burada iki bardak içki içen E.K. iddiaya göre daha sonra kendisinden geçti. Sabah kalkıp, ne olduğunu bilmeden işe giden genç kız kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı.

Konya’da mide bulandıran olay! Masaj salonunda çalışan kızın içkisine ilaç koyarak uyutup sırayla tecavüz ettiler! | O anları canlı yayında yayınladılar 2

ŞANTAJ!
Şüpheliler, tecavüz ettikleri anlara ait görüntüleri genç kızın cep telefonuna atarak yeniden eve gelmesini isteyerek şantaj yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Mecbur kalıp eve giden E.K. bu seferde evdeki kızların şiddetine maruz kaldı. E.K'nin üzerini soyup, saatlerce şiddet uygulayan şüpheliler bununla da yetinmedi.

Konya’da mide bulandıran olay! Masaj salonunda çalışan kızın içkisine ilaç koyarak uyutup sırayla tecavüz ettiler! | O anları canlı yayında yayınladılar 3

Şüpheliler önce ilişkiye girdikleri videoları sosyal medyada yaydılar ardından da genç kızdan zorla aldıkları sosyal medya şifresi üzerinden canlı yayın açıp, şiddeti de an be an yayınladılar. E.K'nın bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. E.K. polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olurken A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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