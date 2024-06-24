Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Eski eşim beni adattı diyerek yayına çıkmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı." diyen Ercan Hallaç'ın yayına bağlanan eski ve eşi ve kızı Selcan'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir yere taşıdı. Yayına bağlanan Selcan, "Babam annemi aldattı. Küçük kardeşimin boğazına yapışıp annen beni aldattı diyeceksin diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.
Ercan Hallaç, "Eşim beni kandırdı. Evleri arabaları üstüne alıp çocuklarla birlikte kaçtı. Gül Polat ve 2 çocuğumdan 4 aydır haber alamıyorum" diyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.
"TÜM MALLARIMI ONUN ÜZERİNE YAPTIM"
Okuma yazması olmadığını söyleyen Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı ve eşimi çok sevdiğim için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor. Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor." dedi.
"2 KEZ BIÇAKLADI"
Eski kocasının bu iddiaları üzerine 4 aydır kayıp olan Gül Polat yayına bağlanarak, "Ben 27 yıldır bu adamdan çok çekiyorum. Bu adam beni 2 kez bıçakladı. Ben evlere temizliğe gidip çocuklarıma bakıyorum. Bana iftira atıyor. Eve kadın getirdi. Adam psikopat. Benim 3 tane planım var diyor. Ben mahkemeye çıkıp boşanmanın iptalini isteyeceğim. İki Müge Anlı'ya çıkıp seni rezil edeceğim diyor. Benim müzik dinlememi bile sorun ediyor" dedi.