Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı! Eski eşim beni adattı diyerek yayına çıkmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

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"TÜM MALLARIMI ONUN ÜZERİNE YAPTIM"

Okuma yazması olmadığını söyleyen Ercan Bey, "Hiç tahsilim yok. Tüm işleri eşim halleder. Ben okuma yazmam olmadığı ve eşimi çok sevdiğim için tüm mallarımı onun üzerine yaptım. Çeyrek asırlık eşimdi. İçimi mal yakmıyor. Onun yokluğu yıkıyor. Beni hiçbir kul yıkamaz. Beni yokluğu yıkıyor. Bizim büyük bir mazimiz var. Benim aklıma girdi. Boşandık. Karım yaşlandım diye beni beğenmiyor." dedi.