Denizli’de ikizlere hamile kadın hayatını kaybetti! Kocası serbest kalmıştı boğuşma izleri sonrası tekrar gözaltında

Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

