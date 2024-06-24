Konya'da eski sevgili dehşeti yaşandı. 44 yaşındaki Arafa Yıldırım, marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi 42 yaşındaki Ümmü Döğer'i, apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi.
ESKİ SEVGİLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu.