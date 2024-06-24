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Konya'da eski sevgili dehşeti: Ümmü Döğer'i apartman girişinde öldürüp intihar etti

Konya'da eski sevgili dehşeti yaşandı. Arafa Yıldırım isimli şahıs marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Daha sonra aynı silahla intihara kalkışan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 13:31 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:31
Konya’da eski sevgili dehşeti: Ümmü Döğer’i apartman girişinde öldürüp intihar etti 1

Konya'da eski sevgili dehşeti yaşandı. 44 yaşındaki Arafa Yıldırım, marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi 42 yaşındaki Ümmü Döğer'i, apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihar etti.

Konya’da eski sevgili dehşeti: Ümmü Döğer’i apartman girişinde öldürüp intihar etti 2

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitenin girişinde meydana geldi.

Konya’da eski sevgili dehşeti: Ümmü Döğer’i apartman girişinde öldürüp intihar etti 3

ESKİ SEVGİLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları'nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu.

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