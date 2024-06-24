Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu; Türkiye 1.069 puanla 4 ülkeye fark attı!

Global Firepower tarafından yapılan ve 145 ülkeyi kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi. Araştırma, avcı uçakları, eğitmenler, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok faktöre dayanarak yapıldı. Türkiye, 2024 yılı araştırma sonuçlarına göre 2 sıra birden yükselerek dikkat çekici bir başarı elde etti.