Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu; Türkiye 1.069 puanla 4 ülkeye fark attı!

Global Firepower tarafından yapılan ve 145 ülkeyi kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre, 2024 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi. Araştırma, avcı uçakları, eğitmenler, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi birçok faktöre dayanarak yapıldı. Türkiye, 2024 yılı araştırma sonuçlarına göre 2 sıra birden yükselerek dikkat çekici bir başarı elde etti.
Global Firepower tarafından yapılan ve 145 ülkeyi kapsayan araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu kapsamlı çalışma, her ülkenin toplam hava hizmeti gücünü değerlendirerek, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasını güncelledi. Sonuçlara göre, hava kuvvetlerinde güç dengeleri değişti ve Türkiye'nin 2024 yılı hava filosu askeri güç konumu da netleşti.
100 TANZANYA - 39 puan
99 SENEGAL - 39 puan