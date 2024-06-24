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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 13:06 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 13:09

Konya Selçuklu'da kadın cinayeti!

Konya Selçuklu'da kadın cinayeti... Feritpaşa Mahallesi'nde 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. ekmek alıp evine döndüğü sırada eski sevgilisi tarafından silahla vurularak katledildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde oturduğu siteye girdiği sırada eski sevgilisinin silahla vurduğu kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Feritpaşa Mahallesi Şahinağa Sokak'taki bir sitede 4 çocuğuyla yaşayan Ümmü D. (42), ekmek alıp evine döndüğü sırada site girişinde eski sevgilisi A.Y. ile karşılaştı.

A.Y, Ümmü D'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümmü D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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