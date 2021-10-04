Konya'da döner kavşağa kontrolsüz giren traktör otomobil ve tıra çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Konya'da döner kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren traktör, otomobil ve tıra çarptı. Kaza sonucu traktör ikiye bölünürken içinde bulunan 63 yaşındaki Şengül Duru öldü. Sürücü olan eşi 62 yaşındaki Mehmet Ali duru ve otomobil sürücüsü 35 yaşındaki Sedat Bildik ise yaralandı. Kavşaktaki kaza anı ise kameralara yansıdı.
04.10.2021 11:36
- Son Güncelleme: 04.10.2021 11:36
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz çıkan Mehmet Ali Duru yönetimindeki 42 TF 081 plakalı traktöre Sedat Bildik yönetimindeki 33 DPB 43 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü Mehmet Ali Duru, eşi Şengül Duru ile otomobil sürücüsü Sedat Bildik yaralandı.
Tedaviye alınan yaralılardan Şengül Duru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.