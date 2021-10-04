Her gün yanından milyonlarca kişi geçiyor kimse farkında değil! Eminönü İskelesi'nde denizin içinde tarihi eser tespit edildi
İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin yanından geçtiği Eminönü İskelesi'nde önemli bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının bir benzeri ise Ayasofya Camii'nde yer alıyor. Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti. Eracun, "Haliç'in tam giriş ağzında ve motor iskelelerinin bulunduğu yerde bir mermer taş bulunuyor. Bu taş İstanbulluların pek dikkatini çekmese de taşın işçiliğine yakından baktığımızda ya Hristiyanlık ya da pagan dönemine ait olma olasılığı yüksek. Bu mermer taş ile ilgili daha önce bir çalışma olmadığı için uzmanların burada bir arkeolojik çalışma yapıp bu taşın bir pagan tapınağı mı, yoksa Hristiyan vaftiz teknesi mi olduğunu aydınlatmaları gerek" dedi.
Eminönü İskelesi'nde üzeri yosunlarla kaplı olan bir kültür varlığı tespit edildi. Tarihi niteliği olduğu belirtilen kültür varlığının Ayasofya'da da benzerinin olduğu kaydedildi. Araştırmacı-Yazar Selçuk Eracun, İstanbul'un göbeğinde bulunan bu mermer taşın ya pagan dönemine ait bir sunak olduğunu ya da Hristiyanlar tarafından vaftiz için kullanılan bir havuz olduğunu belirtti.
Bu mermer işçiliği pagan tapınaklarında sunak için yapılıyor. Hristiyanlık döneminde ise vaftiz teknesi olarak inşa ediliyor. Bu mermer taş ile ilgili daha önce bir çalışma olmadığı için uzmanların burada bir arkeolojik çalışma yapıp bu taşın bir pagan tapınağı mı, yoksa Hristiyan vaftiz teknesi mi olduğunu aydınlatmaları gerek" dedi.
"AYASOFYA CAMİİ'DE BUNA BENZER BİR MERMER OBJE DAHA VAR"
Eracun, "İstanbul 330 yılında inşa edildiğinde kentin tamamı pagandı. Büyük Konstantin'in Hıristiyanlığı kabulü ile pagan tapınakları yıkılıp yerine Hristiyanlığı mabetleri inşa edildi. Dolayısıyla bu mermer objeler atılmadı. Bu objeler yeni yapılan inşaatlarda bir şekilde kullanıldı.