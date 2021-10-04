İstanbul’da kuraklık tehlikesi! Trakya’da megakente su sağlayan iki barajda da su kalmadı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre bu yılın nisan ayında doluluk oranı yüzde 72,53'e ulaşan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 8,02'ye, 71,41 olan Pabuçdere'nin ise yüzde 3,19'a düştü. Pabuçdere Barajı'ndaki 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.