iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa'da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa çıkan iPhone 14'ü satın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Bugün Şanlıurfa'da çekilen görüntüler ise tam manasıyla ibretlik. Şanlıurfa'da sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınırlı kapasitedeki İl Halk Kütüphanesi'ne girebilmek için sabah erken saatlerde gelerek çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturuyor.
05.10.2022 16:38 - Son Güncelleme: 05.10.2022 16:38
Şanlıurfa'da Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor.