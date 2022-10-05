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Haberler Yaşam iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa'da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular

iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa'da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa çıkan iPhone 14'ü satın almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Bugün Şanlıurfa'da çekilen görüntüler ise tam manasıyla ibretlik. Şanlıurfa'da sınavlara hazırlanan öğrenciler, sınırlı kapasitedeki İl Halk Kütüphanesi'ne girebilmek için sabah erken saatlerde gelerek çantalarını bina önüne koyup, sıra oluşturuyor.

DHA
05.10.2022 16:38 - Son Güncelleme: 05.10.2022 16:38
iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular

Şanlıurfa'da Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor.

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iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular

Sınırlı kapasitede olan salona girebilmek için öğrenciler sırt çantalarını yere bırakarak sıra oluşturuyor.

iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular

Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çantalarını alarak içeriye giriyor.

iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular
iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular
iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular
iPhone değil ders çalışma kuyruğu! Şanlıurfa’da öğrenciler kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra tuttular
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