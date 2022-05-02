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Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu!

Yağmur beklenen Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, vatandaşlar havanın kapalı olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

02.05.2022 13:44 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:44
Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu!

Turizmin başkenti Antalya'da bayram hareketliliği başladı.

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Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu!

Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde yağışın beklendiği kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 85 olarak kayıtlara geçti.

Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu!

Havanın kapalı olmasına karşın, vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu!

Bazı vatandaşlarsa sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı.

Konyaaltı Sahili’nde bayram yoğunluğu!

Sahilde deniz polisi ekipleriyse, oluşabilecek olumsuzluklara karşın sık sık devriye attı.

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