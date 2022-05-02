Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu!
Yağmur beklenen Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, vatandaşlar havanın kapalı olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı.
02.05.2022 13:44 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:44
Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde yağışın beklendiği kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 85 olarak kayıtlara geçti.
Havanın kapalı olmasına karşın, vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı.