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Haberler Yaşam Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri Unidentified Flying Object yani UFO'lar... Sık sık gündeme gelen görüntüler, iddialar ve komplo teorileri gölgesinde dünyanın en büyük sırrı haline dönüşen UFO'lar hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor tabi. Ancak birazdan okuyacağını komplo teorisi bu zamana kadar ortaya atılan en garip teori olabilir. Bu teori neredeyse her gün görebileceğiöiz martılar hakkında.

02.05.2022 15:24 - Son Güncelleme: 02.05.2022 15:24
Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı adına uzaylılarla ilgili bir araştırma gerçekleştiren UFO uzmanı Nick Pope, martıların uzaylılar tarafından gönderilen casuslar olduğunu iddia etti.

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Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzaylılarla ilgili araştırmalar ciddi anlamda yoğunlaştırıldı. Hem dünya teknolojisindeki gelişmeler hem de bu alanda birçok rakip çıkması nedeniyle uzaylılarla ilgili bilgi toplama yarışı başladı.

Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA ÇALIŞIYOR

Savunma Bakanlığı adına uzaylılarla ilgili araştırma gerçekleştiren UFO uzmanı Nick Pope, her gün evlerin arasında gezen martılarla ilgili korkunç bir iddia ortaya attı.

Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

"CASUS OLARAK GÖNDERİLDİLER"

Pope, martıların uzaylılar tarafından insanlığı izlemek adına casus olarak gönderildiğini iddia etti.

Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...

İddiasının nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Pope, "Eğer uzaylılar insanlığı izlemek için bir canlıyı hackleme ihtiyacı duydularsa, martılar onlar için çok iyi bir seçenektir" dedi.

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