Her gün yanı başımıza evimizin camındalar anbean bizi gözetliyorlar! Martılar hakkında akıllara zarar iddia! UFO...
Dünyanın en büyük gizemlerinden biri Unidentified Flying Object yani UFO'lar... Sık sık gündeme gelen görüntüler, iddialar ve komplo teorileri gölgesinde dünyanın en büyük sırrı haline dönüşen UFO'lar hakkında pek çok iddia ortaya atılıyor tabi. Ancak birazdan okuyacağını komplo teorisi bu zamana kadar ortaya atılan en garip teori olabilir. Bu teori neredeyse her gün görebileceğiöiz martılar hakkında.
02.05.2022 15:24 - Son Güncelleme: 02.05.2022 15:24
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı adına uzaylılarla ilgili bir araştırma gerçekleştiren UFO uzmanı Nick Pope, martıların uzaylılar tarafından gönderilen casuslar olduğunu iddia etti.
SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA ÇALIŞIYOR
Savunma Bakanlığı adına uzaylılarla ilgili araştırma gerçekleştiren UFO uzmanı Nick Pope, her gün evlerin arasında gezen martılarla ilgili korkunç bir iddia ortaya attı.