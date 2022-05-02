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Kadıköy'deki Boğa Heykeli'nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım

İstanbul Kadıköy'ün simgelerinden biri olan Boğa Heykeli üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle bakıma alındı. Boğa Heykeli, bakımın ardından tekrar açılırken yine bilindik manzaralar vardı. Sosyal medyada bir beğeni fazla almak için heykelin üzerine çıkanlar adeta dalga geçer gibi "duyarlı olalım" mesajı verdi.

DHA
02.05.2022 12:49 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:07
Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım

1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.

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Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise heykelin bakım çalışmaları için 24 Nisan 2022'de heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından heykel tekrar açıldı. Ancak ilk günden çok sayıda kişinin heykelin üzerine çıkarak poz vermesi dikkat çekti.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım

HEYKELİN ÜZERİNDE POZ VERİP "DUYARLI OLUN" DEDİ
Boğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım

Boğanın üzerinde olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıç "İnsanlarda merak duygusu var. O yüzden elde olmadan biniyor insan" diye konuştu.

Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım

Süleyman Birlik ise "Boğa Kadıköy'ümüzün bir simgesi. Üzerine çıkmadan zarar vermeden fotoğraf çekilmeleri daha iyi olur. Kadıköy'ün simgesine biraz değer gösterelim.

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