Kadıköy'deki Boğa Heykeli'nin bakımı bittikten sonra üstüne çıktılar! Dalga geçer gibi mesaj: Duyarlı olalım
İstanbul Kadıköy'ün simgelerinden biri olan Boğa Heykeli üzerindeki delikler ve aşınmalar nedeniyle bakıma alındı. Boğa Heykeli, bakımın ardından tekrar açılırken yine bilindik manzaralar vardı. Sosyal medyada bir beğeni fazla almak için heykelin üzerine çıkanlar adeta dalga geçer gibi "duyarlı olalım" mesajı verdi.
02.05.2022 12:49 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:07
1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, 1987'de Altıyol'a taşınmıştı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü.
HEYKELİN ÜZERİNDE POZ VERİP "DUYARLI OLUN" DEDİ
Boğa Heykeli'nin üzerinde fotoğraf çektiren Kenan Kılıç, "Bunun korunması ve vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz" dedi.