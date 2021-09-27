Konya diken üstünde! Yüzey yarıkları yerleşim yerlerine ulaştı
Konya Ovası'nda son yıllarda sayıları hızla artan obruk oluşumlarının yanı sıra yüzey yarıkları da sık sık görülmeye başlandı. Kürsel ısınma, suyun aşırı ve bilinçsiz kullanımı ile kurakluğın etkisiyle yer altı sularının seviyesinin düşmesi zeminde çökmeye ve yüzeyde deformasyona neden oluyor. Konya'da Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde yer altı su seviyesinde azalmaya bağlı oluşan yüzey yarığına Tuzlukçu'da da rastlandı. İşte Konya'da yerleşim yerlerine kadar oluşan yüzey yarıklarının son durumu...
27.09.2021 13:03
- Son Güncelleme: 27.09.2021 13:21
Konya Ovası'nda son yıllarda hızla artan obruk oluşumlarının yanı sıra yüzey yarıkları da sıklıkla görülmeye başlandı. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yer altı su seviyesinin düşmesi, zeminin çökmesine ve yüzeyde deformasyona neden oluyor.
1,5-2 METREYİ AŞAN DERİNLİKTE YÜZEY YARIKLARI GÖRÜLDÜ
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, AA muhabirine, Konya Ovası'ndaki obruk oluşumlarına yönelik araştırmada gözlemledikleri yüzey yarıklarının gün geçtikçe etkisini artırdığını söyledi.
Yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıkların, bazı kırsal mahalleleri de tehdit ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu: