Anemurium'da bulundu! Tam 2 bin yıl öncesine ait... "Çok ilginç bir örnek"
Mersin'de bulunan antik liman kenti Anemurium'da süren kazı çalışmalarında, bir mezarda 2 bin yıl öncesina ait olduğu tahmin edilen 4 insan iskeleti bulundu. Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak, "Karşılaştığımız tablo bizi çok şaşırttı." dedi.
Mersin'de antik liman kenti "Anemurium" da ki kazı çalışmalarında 2 bin yıl öncesine ait bir mezarda ilk defa aynı anda 4 insan iskeleti bir arada bulundu. Karşılaştıkları tablo karşısında şaşırdıklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak, 4 farklı bireye ait iskeletlerin 2 bin yıl öncesine ait olduğunu, bunlardan 2'sinin erkek 1'erininde ise kadın ve çocuk olduğunu düşündüklerini aktardı.
Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerinden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürüyor.
Bu çalışmalar başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Konya Selçuk Üniversitesi, belediyeler ve özel sponsorların desteğiyle yürütülüyor. Çalışmaların başladığı 2016 ile 2018 yılları arasında daha çok yüzey taraması yapılan antik kentte son 4 yılda ise hem kazı hem de konservasyon, restorasyon çalışmalarının yanı sıra su altında da taramalar yapılıyor. Hamamlar, kiliseler, palestra, tiyatro, odeion gibi yapıların yanı sıra dünyanın en zengin nekropol (mezarlık) alanına sahip olan antik kentte kazı ekibini de şaşırtan buluntu ortaya çıkartıldı.
Nekropol alanındaki kaya oygu yeraltı oda mezarlarından birinde çalışma yapan ekip, aynı mezarda gömülü 4 bireye ait iskelet buldu. 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen iskeletlerin, bozulmadan gömülmüş olması dikkat çekti. Ekip tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonrası tamamen mezardan çıkarılacak olan iskeletlerin, yaş, cinsiyet ve ölüm nedenleri ile ilgili antropologlarca laboratuvar incelemesi yapılacağı bildirildi.
"KARŞILAŞTIĞIMIZ TABLO BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI, ÇOK İLGİNÇ BİR ÖRNEK"
Çalışma ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak, "Gördüğümüz mezar, Anemurium Antik Kenti'nde kaya oygu yeraltı oda mezar tipinde. Zengin bir nekropole sahip olan antik kentte yeraltı oda mezarları çok az sayıdaki örneklerden oluşmaktadır. Bu mezarı da ilk kez bu yıl açmaya başladık ve karşılaştığımız tablo bizi çok şaşırttı.