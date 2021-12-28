İstanbul Arnavutköy'de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar
İstanbul Arnavutköy'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi.
28.12.2021 09:57
- Son Güncelleme: 28.12.2021 10:00
Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.
"ARTIK EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"
Mahalle sakinlerinden Nejla Morkoç, fabrikanın yaydığı toz ve gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, "Artık evimizde huzurumuz yok.