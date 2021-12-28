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İstanbul Arnavutköy'de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar

İstanbul Arnavutköy'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi.

DHA
28.12.2021 09:57 - Son Güncelleme: 28.12.2021 10:00
İstanbul Arnavutköy’de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi.

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İstanbul Arnavutköy’de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar

24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı.

İstanbul Arnavutköy’de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar

Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

İstanbul Arnavutköy’de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar

"ARTIK EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"
Mahalle sakinlerinden Nejla Morkoç, fabrikanın yaydığı toz ve gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, "Artık evimizde huzurumuz yok.

İstanbul Arnavutköy’de mahalleli isyan etti! Beton fabrikası nedeniyle pencere kapı açamıyorlar

Çamaşır asamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Gittim, yalvardım, 'çocuğum hasta' dedim. Dün akşam beyaz çamaşırlarımı astım, sabah kalktım, siyah olmuş. Artık kaldırıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama çaresini bulsunlar" dedi.

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