Komodo ejderinin ölümcül sırrı ortaya çıktı! Dağ keçisini..

Dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüsü dehşete düşürdü. Endonezya'da Komodo ejderleri, dağ keçisini gafil avladı... Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar, dünyanın en tehlikeli canlıları arasında... Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor. İşte vahşi doğada yaşayabilmek için öldürmek kuralının geçerli olduğu o anlardan sizler için derlediğimiz kareler... Komodo ejderi, dünyanın en büyük kertenkele çeşididir. Komodo ejderleri azami 3 m uzunluğunda olup, ortalama ağırlıkları 70 kilo civarındadır.

24.09.2019 14:20 - Son Güncelleme: 24.09.2019 14:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





