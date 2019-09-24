Komodo ejderinin ölümcül sırrı ortaya çıktı! Dağ keçisini..
Dünyanın en büyük kertenkelesi olan komodo ejderinin avlanma görüntüsü dehşete düşürdü. Endonezya'da Komodo ejderleri, dağ keçisini gafil avladı... Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar, dünyanın en tehlikeli canlıları arasında... Komodo ejderi hakkındaki genel kanı etobur sürüngenin ağzında bulunan ölümcül bir bakteri sayesinde kurbanının canını aldığı yönündeydi. Ancak son araştırmalar bu durumun öyle olmadığını gösteriyor. İşte vahşi doğada yaşayabilmek için öldürmek kuralının geçerli olduğu o anlardan sizler için derlediğimiz kareler... Komodo ejderi, dünyanın en büyük kertenkele çeşididir. Komodo ejderleri azami 3 m uzunluğunda olup, ortalama ağırlıkları 70 kilo civarındadır.
Komodo ejderi, dünyanın en büyük kertenkele çeşididir. Komodo ejderleri azami 3 m uzunluğunda olup, ortalama ağırlıkları 70 kilo civarındadır. Adına ejder denilmesine karşın aslında bir varan çeşididir. Endonezya'ya bağlı Komodo, Rintja ve Flores adalarında bulunurlar. Otlak alanları tercih ederler.
Bu zehir, kurbanın kanının pıhtılaşmasını engelleyerek, kan akışının hızlanmasına, böylelikle kan basıncının düşmesine ve bilincinin kapanmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderi, ortalama 70 kilogram ağırlığa ve üç metre büyüklüğe sahip. Endonezya adalarına ait olan bu türden günümüzde birkaç bin adet kaldığı tahmin ediliyor.