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Bu acıya yürek dayanmaz! 6 aylık bebek babasıyla aynı tabuta konuldu

Sivas Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yoldan dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden Hakan Umuç (35) ile çocukları Yavuz Selim (9), Yusuf Kenan (7) ve Yunus Emre (6 aylık) Kars Sarıkamış'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

24.09.2019 16:24 - Son Güncelleme: 24.09.2019 17:04
Bu acıya yürek dayanmaz! Oğluyla aynı mezara gömüldü

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Oğluyla aynı mezara gömüldü

Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Oğluyla aynı mezara gömüldü

Baba Hakan Umuç ile oğulları Yunus Emre, Yavuz Selim ve Yusuf Kenan Umuç'un cansız bedenleri ise otopsi için morga kondu. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından baba ve 3 çocuğunun cenazeleri yakınları tarafından teslim alınıp, defnedilmek üzere Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Oğluyla aynı mezara gömüldü

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde çalışan baba Hakan Umuç ile çocukları için Kars'ın Sarıkamış İlçesi Merkez Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı

Bu acıya yürek dayanmaz! Oğluyla aynı mezara gömüldü

6 aylık Yunus Emre babası Hakan Umuç'la aynı tabuta konuldu.

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