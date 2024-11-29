Kolesterolü dize getiriyor: Her gün tüketilen 2 fıstığın kalp sağlığından beyin gücüne 10 faydası bulunuyor

Tek bir antep fıstığında yaklaşık olarak 4 kalori, 0,15 gram protein, 0,12 gram yağ ve 0,2 gram karbonhidrat bulunur. Sağlık dolu bir yaşam için antep fıstığını günlük beslenme rutininize eklemeyebilirsiniz. Ancak, porsiyon kontrolünü unutmadan tüketmek önemlidir. İşte, antep fıstığının vücuda sağladı faydaları…

Kolesterol Seviyelerini Düzenler Antep fıstığı, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırmaya destek olur. İçerdiği fitosteroller sayesinde kolesterol seviyelerinin sağlıklı bir dengede kalmasına katkıda bulunur.

Kilo Yönetiminde Etkili Yüksek protein ve lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutan antep fıstığı, diyet yapanlar için ideal bir seçenek. Yapılan araştırmalar, düzenli antep fıstığı tüketiminin vücut kitle indeksini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Kan Şekerini Dengeler Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz. Bu özelliğiyle diyabet hastaları ve kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak isteyenler için sağlıklı bir alternatif sunar.