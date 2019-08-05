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Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!

Çöp sandığımız eşyalar aslında akıllıca kullanıldığında öyle işlere yarıyor ki şaşırmamak elde değil! Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak. Son olarak bir YouTuber bir kola şişesini çöpe atmak yerine onu değerlendirerek internetini hızlandırmayı başardı! YouTube'ta milyonlarca izlenen kola şişesi ile internet hızını artırma formülü ağızları açık bıraktı. Peki değersiz görüp çöpe atacağımız boş bir kola kutusu ile interneti hızlandırmak nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta fenomen olan internet hızlandırma taktiği...

05.08.2019 07:03 - Son Güncelleme: 05.08.2019 07:03
Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!

Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

Kola kutusunu çöpe atmayın! Kola kutusuyla internet hızlandırma mümkün!

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

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