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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dehşet! 50 yarış atı yola çıktı ve...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. 2 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden olan taylardan 3'ü ise telef oldu.

05.08.2019 05:49 - Son Güncelleme: 05.08.2019 05:52
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dehşet! 50 yarış atı yola çıktı ve...

Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dehşet! 50 yarış atı yola çıktı ve...

Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dehşet! 50 yarış atı yola çıktı ve...

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dehşet! 50 yarış atı yola çıktı ve...

Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken Malatya-Kayseri karayolun da trafik kontrollü olarak sağlanabildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dehşet! 50 yarış atı yola çıktı ve...

Karanlıkdere mevkisinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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