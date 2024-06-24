Kocaman dava | İşkadınları aynı adam için birbirine girdi! Soruşturma tamamlandı! Mesajlar şoke etti: Varoş, sefil karı, utanmaz

1 İstanbul'da iki işkadını turizmci işadamı için birbirine girdi. İddiaya göre bir giyim mağazası sahibi Ayça Kerimoğlu, turizmci eşi Bertan Aner'den ayrıldı.

2 "VAROŞ SEFİL KARI" Ardından işadamı, yine iş kadını olan Burcu Tandoğan ile nikah kıydı. Ancak iki kadın arasında kavga başladı. İddiaya göre Tandoğan, kocasının eski eşi Kerimoğlu'na "Kocanı aldım. Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al. Üç kuruşluk varoş, sefil kadın" gibi ifadeler içeren mesajlar attı.