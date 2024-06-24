Kocaman dava | İşkadınları aynı adam için birbirine girdi! Soruşturma tamamlandı! Mesajlar şoke etti: Varoş, sefil karı, utanmaz

Kocasının eski eşi Ayça Kerimoğlu'na "Kocanı aldım" dedikten sonra hakkında uzaklaştırma kararı verilen ünlü iş kadını Burcu Tandoğan Aner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Aner'in Kerimoğlu'na "Varoş, sefil karı, utanmaz" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Aner hakkında "Hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İşte detaylar...
İstanbul'da iki işkadını turizmci işadamı için birbirine girdi. İddiaya göre bir giyim mağazası sahibi Ayça Kerimoğlu, turizmci eşi Bertan Aner'den ayrıldı.
"VAROŞ SEFİL KARI"
Ardından işadamı, yine iş kadını olan Burcu Tandoğan ile nikah kıydı. Ancak iki kadın arasında kavga başladı. İddiaya göre Tandoğan, kocasının eski eşi Kerimoğlu'na "Kocanı aldım. Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al. Üç kuruşluk varoş, sefil kadın" gibi ifadeler içeren mesajlar attı.
Kerimoğlu ise Tandoğan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İkili uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca dava açıldı. Savcılık, Tandoğan'ın Kerimoğlu için "Öldüreceğim" dediğini belirterek "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarını islediğini vurguladı. Tandoğan hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.