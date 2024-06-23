NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üstün askeri gücüyle ilk 10'a girdi

Türkiye, ABD merkezli Globalfire tarafından yapılan son değerlendirmede NATO'nun en güçlü orduları arasında önemli bir yükseliş kaydetti. Bu değerlendirme, Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil, dünya genelindeki askeri rakiplerine karşı da ciddi bir üstünlük sağladığını gösteriyor.