NATO'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye üstün askeri gücüyle ilk 10'a girdi

Türkiye, ABD merkezli Globalfire tarafından yapılan son değerlendirmede NATO'nun en güçlü orduları arasında önemli bir yükseliş kaydetti. Bu değerlendirme, Türkiye'nin sadece Avrupa'da değil, dünya genelindeki askeri rakiplerine karşı da ciddi bir üstünlük sağladığını gösteriyor.
ABD merkezli Globalfire, NATO'nun en güçlü ordularını sıralayan yeni bir rapor yayınladı. Türkiye, bu sıralamada hem Avrupa hem de dünya devlerine karşı büyük bir üstünlük göstererek dikkatleri üzerine çekti.
10) YUNANİSTAN
Komşu Yunanistan, 200 bine yakın profesyonel askeriyle dikkat çekiyor. Bu yıl itibariyle askeriyeye ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe ile Yunan ordusu, 289 helikopter ve 194 savaş uçağına sahip. Kara gücünü 1,365 tank ile destekleyen Yunan donanması, 11 fırkateyn, 8 mayın gemisi ve 11 denizaltıdan oluşuyor.
9) KANADA
Amerika Birleşik Devletleri'nin komşusu Kanada, askeri yatırımlarını görece düşük tutuyor. Ordu bünyesinde yalnızca 44 bin personel bulunan Kanada, 143 helikopter, 69 savaş uçağı ve 74 tanka sahip. Kanada donanması, 4 denizaltı ve 12 fırkateyn ile denizlerdeki varlığını sürdürüyor.