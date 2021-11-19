İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!
İstanbul Esenyurt'ya öğle saatlerinde eşiyle tartışan bir kadın çılgına döndü. Otomobilin cam ve aynalarını taşla paramparça eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
19.11.2021 11:23
- Son Güncelleme: 19.11.2021 11:23
Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı.
"EŞİ GİDİNCE ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI"
Dükkanının önünde yaşanan ilginç anları anlatan Bülent Erdal, "Kadın geldi, 'Polis çağırın' dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde.