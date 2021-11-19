İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı.

