Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul Esenyurt'ya öğle saatlerinde eşiyle tartışan bir kadın çılgına döndü. Otomobilin cam ve aynalarını taşla paramparça eden kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

19.11.2021 11:23 - Son Güncelleme: 19.11.2021 11:23
İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan caddede gerçekleşti. İddiaya göre, karı koca otomobil içinde kavga etti. Tartışmanın ardından otomobilin sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir yöne gitti. Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili paramparça etti. Araya girmeye çalışanlara 'Polisi arayın' diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı.

İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

"EŞİ GİDİNCE ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI"
Dükkanının önünde yaşanan ilginç anları anlatan Bülent Erdal, "Kadın geldi, 'Polis çağırın' dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde.

SON DAKİKA