Kocaeli’de mide bulandıran olay! Otizmli genç kıza 4 gün boyunca bir TIR’da toplu tecavüz!
Kocaeli'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza bir tır içerisinde 4 gün boyunca tecavüz eden sapıklardan Mahmut C. "Kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme sapığa 37 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
" E.Z.İ. BENİ ÜSTÜNE ÇEKTİĞİ İÇİN ONUNLA BİRLİKTE OLDUM"
Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut C., tutuksuz sanık Orhan D. ve avukatlar katıldı, tutuksuz sanık Ümit K. ise katılmadı.
Savunma yapan Mahmut C., "E.Z.İ.'yi zorla arabaya almadım, kendisi otostop çekti. E.Z.İ. 18 yaşından büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını söyleyerek beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. E.Z.İ. paraya ihtiyacı olduğunu, arkadaşım olup olmadığını sordu, bu sebeple diğer sanıkları aradım.
Kendisini fuhşa teşvik etmedim. E.Z.İ. kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.