Kocaeli’de mide bulandıran olay! Otizmli genç kıza 4 gün boyunca bir TIR’da toplu tecavüz!

Kendisini fuhşa teşvik etmedim. E.Z.İ. kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.



