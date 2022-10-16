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Kocaeli'de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu

Kocaeli'de bir şahsın ev içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı. Şahsın eşi de yaralı şekilde kurtarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.10.2022 09:47 - Son Güncelleme: 16.10.2022 09:47
Kocaeli’de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.

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Kocaeli’de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kansuz (34) isimli şahıs, evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı.

Kocaeli’de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu

Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, İbrahim Kansuz'un eşi Songül Kansuz ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina Kansuz etkilendi.

Kocaeli’de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu

Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu

Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından baba İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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