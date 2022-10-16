Kocaeli'de akıllara durgunluk veren olay! Uyuşturucu dumanı hem kendisinin hem kızının sonu oldu
Kocaeli'de bir şahsın ev içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı. Şahsın eşi de yaralı şekilde kurtarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
16.10.2022 09:47 - Son Güncelleme: 16.10.2022 09:47
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.