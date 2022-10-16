Adana'da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Son dakika haberi | Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler nedeniyle yoğun duman bulutu oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
16.10.2022 08:28 - Son Güncelleme: 16.10.2022 08:28
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.