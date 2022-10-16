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Adana'da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Son dakika haberi | Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler nedeniyle yoğun duman bulutu oluştu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

16.10.2022 08:28 - Son Güncelleme: 16.10.2022 08:28
Adana’da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

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Adana’da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana’da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana’da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

Adana’da alüminyum fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.

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