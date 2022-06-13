Kocaeli’de 23 yaşındaki eşini katledip PKK’ya kaçmak isteyen cani koca hakim karşısında! PKK bayrağının altında...

Daha sonra barıştıklarını söyleyen Senem, yine bir aldatma tartışması yaşandığını belirterek, " Evde sopa ile bıçak yan yana duruyordu. Ben sopayı alıp eşimi darbettim. Kesinlikle eşim üzerinde şok aleti kullanmış değilim. İddianamede bunu gördüm ve kabul etmiyorum. Ben eşimi sadece sopa ile darbettim. Sopayı fırlattım. Banyoda elimi yüzümü yıkarken eşim sopa ile gelip sırtıma vurdu. Eşimin elinden sopayı geri aldım. Saçından çekip yere düşürdüm. Kafasını yere çarptı. Sopayı tekrar mutfağa fırlattım. Çocuğun sesi geliyordu. Çocuğun yanına giderek onunla ilgilendim. Mama hazırlamak için mutfağa gittim. Giderken eşimin salondaki koltukta oturduğunu gördüm. Benden su istedi. Su verdim, 4-5 bardak su içti. Devamında kanepeye uzandı. Battaniye ile üstünü örterek, 'Sabah çocuğu alıp gideceğim' dedim. Devamında gece birkaç kez mutfağa giderken baktığımda eşim kanepede uyuyordu. Gidip yaşayıp yaşamadığını kontrol etmedim" dedi.