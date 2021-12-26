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Kocaeli son dakika haberleri: Gebze'de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı. Midibüsün altında kalan yayalardan biri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

26.12.2021 17:38 - Son Güncelleme: 26.12.2021 18:03
Kocaeli son dakika haberleri: Gebze’de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı.

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Kocaeli son dakika haberleri: Gebze’de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kocaeli son dakika haberleri: Gebze’de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

3 YAYAYA ÇARPTI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne ve kızının aralarında olduğu 3 yayaya çarptı.

Kocaeli son dakika haberleri: Gebze’de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli son dakika haberleri: Gebze’de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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