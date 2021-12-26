Kocaeli son dakika haberleri: Gebze'de midibüs yayalara çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı. Midibüsün altında kalan yayalardan biri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
26.12.2021 17:38
- Son Güncelleme: 26.12.2021 18:03
3 YAYAYA ÇARPTI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne ve kızının aralarında olduğu 3 yayaya çarptı.