WhatsApp mesajını sevgilisinin babası gördü gece gece öyle bir cevap verdi ki... Sosyal medya yıkıldı! Akıllı telefonların sohbet uygulaması WhatsApp'taki konuşmalarda ortaya çıkan komik mesajlar adeta dillere pelesenk oldu. Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor. İşte komik WhatsApp mesajları.