Antalya Belek'te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu
Rusya'dan tatil için geldiği Antalya Belek'te otel çalışanı Veysel Üzümcü ile tanışarak Müslüman olan 23 yaşındaki Maria Maltseva, daha sonra aşık olduğu gençle dünyaevine girdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
26.12.2021 22:29
- Son Güncelleme: 26.12.2021 22:36
Ailesi ile 3 yıl önce tatil için Rusya'dan Türkiye'ye gelen Maria Maltseva, otelde resepsiyon bölümünde çalışan Veysel Üzümcü ile tanıştı.