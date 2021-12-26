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Antalya Belek'te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Rusya'dan tatil için geldiği Antalya Belek'te otel çalışanı Veysel Üzümcü ile tanışarak Müslüman olan 23 yaşındaki Maria Maltseva, daha sonra aşık olduğu gençle dünyaevine girdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

26.12.2021 22:29 - Son Güncelleme: 26.12.2021 22:36
Antalya Belek’te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Ailesi ile 3 yıl önce tatil için Rusya'dan Türkiye'ye gelen Maria Maltseva, otelde resepsiyon bölümünde çalışan Veysel Üzümcü ile tanıştı.

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Antalya Belek’te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Arkadaşlıklarını tatil sonrasında da sürdüren çift, zamanla evlenmeye karar verdi.

Antalya Belek’te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Tekrar Türkiye'ye gelen Maltseva, Türk örf ve geleneklerinin yanı sıra İslam dinini öğrenerek kendi isteği ile Müslüman oldu.

Antalya Belek’te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Maltseva, Müslüman olduktan sonra Üzümcü ile Türk örf ve geleneklerine uygun olarak kentteki bir otelde gerçekleştirilen düğün merasimi ile dünyaevine girdi.

Antalya Belek’te başlayan aşk! Rus Maria Maltseva, Veysel Üzümcü ile evlenebilmek için Müslüman oldu

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu.

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