Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi
İstanbul Esenyurt'ta bir camide 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Polis şüpheliyi gözaltına alıp emniyete götürmek isterken mahalleli engel olmaya çalıştı. Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi.
31.05.2022 08:56 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:31