Vav TV İzle
Haberler Yaşam Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

İstanbul Esenyurt'ta bir camide 10 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Polis şüpheliyi gözaltına alıp emniyete götürmek isterken mahalleli engel olmaya çalıştı. Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi.

31.05.2022 08:56 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:31
Esenyurt’ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

Esenyurt'ta 10 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli linç edilmek istendi. Olayların büyümesi üzerine İstanbul valisi ve Emniyet Müdürü de bölgeye gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esenyurt’ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

Polis, şüpheli güvenlik çemberiyle gözaltına aldı.

Esenyurt’ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi.

Esenyurt’ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi.

Esenyurt’ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli linç etmek istedi! Vali Ali Akkaya ve Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi

Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi. Polis, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden de destek alarak mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

SON DAKİKA