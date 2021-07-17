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Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Yaşanan vahşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte o anlar...

17.07.2021 17:26 - Son Güncelleme: 17.07.2021 18:02
Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler

Kocaeli Gebze'nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi.

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Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı.

Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler

Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip olduğu yerde döndürdü..

Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler

Bu sırada tavana süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu.

Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler

Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip sapıyla kediye vurdu.