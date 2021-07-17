Kocaeli Gebze'de kan donduran olay! Çocuklar kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürge ile işkence ettiler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Yaşanan vahşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte o anlar...
17.07.2021 17:26
- Son Güncelleme: 17.07.2021 18:02
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı.