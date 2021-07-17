Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin ''Ne yapıyosun burada'' sorusuna ''Uyumuşum'' cevabını verdi. Uğur K.'nın Genel Bilgi Toplama Sistemi(GBT) kontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi.