Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü
Bursa'da yaşayan Mustafa Peker, sabah saatlerinde bir hayli ilginç bir olay yaşadı. Peker, sabah aracının yanına gittiğinde içeride bir kişinin uyuduğunu gördüve polis haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu şahsın yanında hırsızlık malzemeleri olduğunu ve çalmak için girdiği aracın içinde uyuya kaldığını tespit etti.
17.07.2021 10:35
- Son Güncelleme: 17.07.2021 10:35
Edinilen bilgiye göre; sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü.
Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. 'yı uyandırmadan hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.'yı uyandırdı.
Uğur K.'nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü. Arabanın sahibi Mustafa Peker ''Bu sitede ikamet ediyorum.