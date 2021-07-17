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Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Bursa'da yaşayan Mustafa Peker, sabah saatlerinde bir hayli ilginç bir olay yaşadı. Peker, sabah aracının yanına gittiğinde içeride bir kişinin uyuduğunu gördüve polis haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu şahsın yanında hırsızlık malzemeleri olduğunu ve çalmak için girdiği aracın içinde uyuya kaldığını tespit etti.

17.07.2021 10:35 - Son Güncelleme: 17.07.2021 10:35
Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi.

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Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Edinilen bilgiye göre; sabah işe gitmek için arabasının yanına giden Mustafa Peker arabasında başka birinin uyuduğunu gördü.

Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Mustafa Peker arabasında yatan Uğur K. 'yı uyandırmadan hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arabanın başına giderek Uğur K.'yı uyandırdı.

Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Uyanır uyanmaz şaşıran Uğur K. Polisin ''Ne yapıyosun burada'' sorusuna ''Uyumuşum'' cevabını verdi. Uğur K.'nın Genel Bilgi Toplama Sistemi(GBT) kontrol eden ekipler herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Bursa'da bir garip olay! Sabah arabasına gitti hırsızın içeride uyuya kaldığını gördü

Uğur K.'nın çantasıyla birlikte yanında hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü. Arabanın sahibi Mustafa Peker ''Bu sitede ikamet ediyorum.