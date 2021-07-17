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Artvin'de hatalı sollama facia getirdi! Otomobil tankerle vinç arasında sıkıştı: 3 yaralı

Artvin'de meydana gelen kaza izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Deriner Tüneli'nin içinde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen tanker ile vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. İşte saniye saniye o anlar...

17.07.2021 19:31 - Son Güncelleme: 17.07.2021 19:48
Artvin'de hatalı sollama facia getirdi! Otomobil tankerle vinç arasında sıkıştı: 3 yaralı

Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tünelinin içinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

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Artvin'de hatalı sollama facia getirdi! Otomobil tankerle vinç arasında sıkıştı: 3 yaralı

Erzurum istikametinden Artvin'e istikametine doğru giden otomobil sürücüsü tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.

Artvin'de hatalı sollama facia getirdi! Otomobil tankerle vinç arasında sıkıştı: 3 yaralı

Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'de hatalı sollama facia getirdi! Otomobil tankerle vinç arasında sıkıştı: 3 yaralı

İşte saniye saniye o anlar...

Artvin'de hatalı sollama facia getirdi! Otomobil tankerle vinç arasında sıkıştı: 3 yaralı