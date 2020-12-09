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Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

Kocaeli Gebze'de yaşayan 16 yaşındaki 2 arkadaş pandemi döneminde can sıkıntısı nedeniyle 50 lira harcayıp hurda olarak aldıkları demirlerden otomobil tekerlekli bisiklet yapıyor. Önceleri bisikletleri kendileri için yapan iki arkadaş talep gelmesi üzerine bu işi ticarete döktü. Gençler, yaptıkları bisikletleri 1300 liradan satıyor.

09.12.2020 16:58 - Son Güncelleme: 09.12.2020 16:58
Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki lise öğrencisi arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurdaları kullanarak bir ürün yapmak istedi.

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Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

Bunun üzerine kullanılmayan demirleri kaynak yaparak birbirine bağlayan 2 arkadaş, bunlarla bir bisiklet gövdesi elde etti. Daha sonra bisiklet üzerinde çalışan gençler, bunu daha değişik bir bisiklet haline getirebilmek için arka lastiğini araba lastiğinden tasarladı.

Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

Yaptıkları bisiklete binerek şehir merkezine giden gençler, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşların bu üründen kendilerine de yapmalarını istemeleri üzerine gençler, araba lastikli bisikletin ticaretini yapmaya başladı.

Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

50 liraya aldıkları hurda malzemeleri tamamen kendi el emekleriyle dönüştürerek yaklaşık bin liraya satmaları 16 yaşındaki gençler için ekmek kapısı oldu. Mücahit ile Efe şimdi ise, bisiklet jantıyla değil, gerçek bir araba jantıyla bisiklet yapabilmeyi hedefliyor.

Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

Araba lastikli bisiklet yapımına arkadaşıyla birlikte pandemi döneminde can sıkıntısıyla başladıklarını belirten Mücahit Gırgıç, "Bizim arabamızdan çıkan boşta kalan bir lastiğimiz vardı. Arkadaşımla 'bu lastiği ne yapabiliriz?' diye düşünüp taşındık.

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