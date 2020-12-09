Kocaeli Gebze'de iki arkadaş 50 liraya hurdadan yaptıkları bisikletleri 1300 liraya satıyor

Bunun üzerine kullanılmayan demirleri kaynak yaparak birbirine bağlayan 2 arkadaş, bunlarla bir bisiklet gövdesi elde etti. Daha sonra bisiklet üzerinde çalışan gençler, bunu daha değişik bir bisiklet haline getirebilmek için arka lastiğini araba lastiğinden tasarladı.