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Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler

Serotonin seviyesini artırmanın çeşitli yolları vardır. Kaliteli protein almak, spor yapmak ve doğru beslenmek gibi. Serotonin seviyesine bazı besinlerin direkt olarak etkisi vardır ve aynı zamanda doğal ilaç görevi görerek antidepresan etkisi yaratarak tüketen kişilere pozitif etki katmaktadır. Peki serotonin artıran besinler nelerdir? İşte bilimsel olarak açıklanan ve yediğinizde mutluluk saçtığınız o besinler...

10.12.2020 04:56 - Son Güncelleme: 10.12.2020 05:00
Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler

Serotonin seviyesini artırmanın çeşitli yolları vardır. Kaliteli protein almak, spor yapmak ve doğru beslenmek gibi. Serotonin seviyesine bazı besinlerin direkt olarak etkisi vardır ve aynı zamanda doğal ilaç görevi görerek antidepresan etkisi yaratarak tüketen kişilere pozitif etki katmaktadır. Peki serotonin artıran besinler nelerdir? İşte bilimsel olarak açıklanan ve yediğinizde mutluluk saçtığınız o besinler...

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Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler

Kişinin ruh halini, iştah ve duygu durumlarını etkileyen serotonin, endorfin gibi nörotransmitterler beyin ve bağırsaklarda bulunur.
Serotonin eksikliğinde kişi depresif ve yorgun olur. Stres, düşük kan şekeri ve regl dönemlerinde seviyesi düşen hormon, iştah mekanizması ile de yakından ilişkilidir. Mesela güneş ışığında serotonin miktarı fazladır, kış aylarında ise az. Yazın içimizin kıpır kıpır olması ve iştahın kış aylarına oranla azalması bundandır.

Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler

PAZI
Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır.

Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bu besinler mutluluk deposu! Bilimsel olarak da kanıtları var... İşte serotonin artıran ve yediğinizde gülümseten o besinler

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

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