Kobranın zehrini insan kanına dökerseniz ne olur? İşte yılan zehrinin şoke eden etkisi!
Avustralya kadar olmasa da Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan bulunmakta. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.
19.02.2021 06:25
- Son Güncelleme:
Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir.
Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır.
Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beridir bilinmektedir. Yılandan zehir örneği ancak videoda görüldüğü gibi alınabilmektedir.
Tepesi kağıtla kapatılmış bir kavonozun üzerindeki kağıda yılanın dişleri geçirilir ve yılanın zehri sağılmış olunur.
Yılanlar dişlerinin bir yüzeyi delmesi üzerine içgüdüsel olarak zehir salgılar. Genellikle yılanlar ne kadar zehirli ise o kadar az zehir salgılar.