Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

2010'lu yıllardan beri bu sorun var. Ama giderek artış göstermeye başladı. Bu yılda maksimumu zirveye geldi. Artış balıkçılar balık avlamakta zorluk çekiyorlar. Oldukça büyük bir sıkıntı var. Bu bir ay ile üç ay arasında değişiyor. Havalar soğudu deniz suyuna biraz etkisi olacaktır ilerleyen günlerde, biraz azalmasını bekliyoruz ama şu dönem balıkçılık için büyük sıkıntı var."

