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Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

Marmara Denizi'nde deniz salyası (müsilaj) etkisini artırdı. Tekirdağlı balıkçılar ise Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle avlanmaya çıkamıyor. Yüksek Çevre Mühendisi Ozan Deniz ise deniz salyasının etkisini artırmasını kirliliğie bağladı ve "Uzun vadede şöyle bir sıkıntı var, endüstriyel kirlilik, evsel kirlilik bu artışların asıl nedeni. Deniz suyu sıcaklığı bir etken faktör ama deniz kirliliği denizdeki besin maddelerinin artışı ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar en büyük etken aslında" dedi.

19.02.2021 09:32 - Son Güncelleme: 19.02.2021 09:50
Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası son bir haftada çoğaldı, balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı, açılanlar ise balık yerine çamurlu ağlarla geri döndü.

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Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

Marmara Ereğlisi Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasının son bir haftada etkisini arttırdığını belirterek, balıkçıların çamurla kaplanan ağlarını keserek, denize bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Deniz, şöyle konuştu:
"Son zamanlar deniz çamuru dediğimiz, deniz salyası dediğimiz maddeler artış gösterdi. Bunun en büyük ve önemli sebeplerinden bir tanesi deniz suyu sıcaklığının fazla olması mevsimine göre.

Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

Ve buradaki canlıların endüstriyel evsel ve kirlilik sayesinde daha fazla üremeleri ve bunların oluşturduğu bir balçık ve yumuşak yapının deniz içerisinde artış göstermesi. Bu balık ağlarına takılarak hem balıkçıların balık avlanmalarına engel oluyor hem de denizdeki oksijeni azaltarak deniz canlılarını tehdit ediyor.

Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

2010'lu yıllardan beri bu sorun var. Ama giderek artış göstermeye başladı. Bu yılda maksimumu zirveye geldi. Artış balıkçılar balık avlamakta zorluk çekiyorlar. Oldukça büyük bir sıkıntı var. Bu bir ay ile üç ay arasında değişiyor. Havalar soğudu deniz suyuna biraz etkisi olacaktır ilerleyen günlerde, biraz azalmasını bekliyoruz ama şu dönem balıkçılık için büyük sıkıntı var."

Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor

"MART AYINDA AZALABİLİR"
Havanın soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığının düştüğünü belirten Deniz, "Soğuk hava geldi, sıcaklık düştü denize etkisi olacaktır. Bu deniz suyu sıcaklığını şu anda olması gerekenden 5-6 derece düşürecektir. Bunun biraz daha azalması söz konusu olabilir. Yani mart ayı başı gibi azalacağını düşünüyorum.