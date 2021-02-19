Deniz salyası etkisini artırdı! Marmara'da balıkçılar ava çıkamıyor
Marmara Denizi'nde deniz salyası (müsilaj) etkisini artırdı. Tekirdağlı balıkçılar ise Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle avlanmaya çıkamıyor. Yüksek Çevre Mühendisi Ozan Deniz ise deniz salyasının etkisini artırmasını kirliliğie bağladı ve "Uzun vadede şöyle bir sıkıntı var, endüstriyel kirlilik, evsel kirlilik bu artışların asıl nedeni. Deniz suyu sıcaklığı bir etken faktör ama deniz kirliliği denizdeki besin maddelerinin artışı ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar en büyük etken aslında" dedi.
Marmara Ereğlisi Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasının son bir haftada etkisini arttırdığını belirterek, balıkçıların çamurla kaplanan ağlarını keserek, denize bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Deniz, şöyle konuştu:
"Son zamanlar deniz çamuru dediğimiz, deniz salyası dediğimiz maddeler artış gösterdi. Bunun en büyük ve önemli sebeplerinden bir tanesi deniz suyu sıcaklığının fazla olması mevsimine göre.
Ve buradaki canlıların endüstriyel evsel ve kirlilik sayesinde daha fazla üremeleri ve bunların oluşturduğu bir balçık ve yumuşak yapının deniz içerisinde artış göstermesi. Bu balık ağlarına takılarak hem balıkçıların balık avlanmalarına engel oluyor hem de denizdeki oksijeni azaltarak deniz canlılarını tehdit ediyor.
2010'lu yıllardan beri bu sorun var. Ama giderek artış göstermeye başladı. Bu yılda maksimumu zirveye geldi. Artış balıkçılar balık avlamakta zorluk çekiyorlar. Oldukça büyük bir sıkıntı var. Bu bir ay ile üç ay arasında değişiyor. Havalar soğudu deniz suyuna biraz etkisi olacaktır ilerleyen günlerde, biraz azalmasını bekliyoruz ama şu dönem balıkçılık için büyük sıkıntı var."
"MART AYINDA AZALABİLİR"
Havanın soğumasıyla birlikte deniz suyu sıcaklığının düştüğünü belirten Deniz, "Soğuk hava geldi, sıcaklık düştü denize etkisi olacaktır. Bu deniz suyu sıcaklığını şu anda olması gerekenden 5-6 derece düşürecektir. Bunun biraz daha azalması söz konusu olabilir. Yani mart ayı başı gibi azalacağını düşünüyorum.