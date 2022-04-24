Kızını kalbinden bıçaklayıp asit içerek intihar eden Kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş’ın babasıyla yaptığı son görüşme ortaya çıktı

'KIZIM YİNE ŞİDDET GÖRDÜ, TORUNUYLA EVDEN ATILDI'

Bahar Sarıbaş'ın babası Bilal Sarıbaş (67), kızının evlendiği günden bu yana damadından şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının damadı ile ilk evliliğinin 3 yıl sürdüğünü, 6 yıl ayrı kaldıktan sonra ortak çocukları Elif Eylül'ün babasız büyümemesi için tekrar evlendiğini belirten Sarıbaş, "Kızım, damadım ve torunum, İstanbul'da yaşıyorlardı. Kızım yine şiddet gördü, torunum ile evden atıldı. Bunun üzerine kızım, torunumu alıp İskenderun'da kiraladığı eve döndü.