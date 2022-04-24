Kızını kalbinden bıçaklayıp asit içerek intihar eden Kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş’ın babasıyla yaptığı son görüşme ortaya çıktı
Hatay İskenderun'da geçtiğimiz gün yaşanan olay Türkiye'yi şoke etti. 33 yaşındaki Kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş, önce 9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü kalbinden bıçaklayarak öldürdü sonra asit içerek intihar etti. Bahar Sarıbaş'ın olay anının hemen sonrasında babasıyla yaptığı şok görüşme de ortaya çıktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü (9) öldürdükten sonra asit içerek intihar eden öğretmen Bahar Sarıbaş'ın (33), eşi E.S.'den boşandığı, daha sonra çocuğu için yeniden bir araya gelerek evlendiği ortaya çıktı. Kızı Bahar'ın, Elif Eylül'ün babasız büyümemesi için tekrar evlendiğini söyleyen Bilal Sarıbaş (67), kızının sürekli şiddet gördüğünü belirterek, olaydan damadını sorumlu tuttu.
Olay, 19 Nisan'da öğle saatlerinde Çay Mahallesi, Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşi E.S. ile ayrı yaşayan kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızını hareketsiz yatarken buldu.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin tek bıçak darbesiyle kalbinden yaraladığı belirlenen Elif Eylül Sarıbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği tespit edilen Bahar Sarıbaş ise kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Elif Eylül, babasının ailesinin yaşadığı Adana'da, annesi Bahar Sarıbaş ise memleketi Hatay'da toprağa verildi.
'KIZIM YİNE ŞİDDET GÖRDÜ, TORUNUYLA EVDEN ATILDI'
Bahar Sarıbaş'ın babası Bilal Sarıbaş (67), kızının evlendiği günden bu yana damadından şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının damadı ile ilk evliliğinin 3 yıl sürdüğünü, 6 yıl ayrı kaldıktan sonra ortak çocukları Elif Eylül'ün babasız büyümemesi için tekrar evlendiğini belirten Sarıbaş, "Kızım, damadım ve torunum, İstanbul'da yaşıyorlardı. Kızım yine şiddet gördü, torunum ile evden atıldı. Bunun üzerine kızım, torunumu alıp İskenderun'da kiraladığı eve döndü.