RAMAZAN İMSAKİYE
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Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve tasarlanan AKSUNGUR ile ANKA insansız hava araçları Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olarak huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra uzun uçuşlar ile afet bölgelerinde de başarılı görevler icra ediyor. Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu sistemi ile afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığı sağlanacak.

24.04.2022 11:08 - Son Güncelleme: 24.04.2022 11:09
Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın direktifleri doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen yerli ve milli insansız hava araçları AKSUNGUR ve ANKA, Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olarak görev alıyor.

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Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

ANKA ve AKSUNGUR uzun süreli uçuşlar ile ülkenin güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini aralıksız sürdürmenin yanı sıra afet bölgelerinde de önemli görevlere imza atıyor.

Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu sistemi ile afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığı sağlanacak.

Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

Son olarak ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radar sayesinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınları başarıyla tespit edilerek, SAT Timlerince güvenli bir şekilde imhası gerçekleştirildi.

Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

AKSUNGUR'un ANKA altyapısının geliştirilerek onun mirası üzerine inşa edildiğini, dolayısıyla tek yer kontrol istasyonundan ikisinin de yönetilebildiğini vurgulayan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, "AKSUNGUR, ANKA'nın çift motorlu hali. ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Gövde ve aviyoniklerimiz aynı. Dolayısıyla aynı yer kontrol istasyonundan hem AKSUNGUR'u hem de ANKA'yı yönetebiliyoruz. Aynı personel ile beraber, aynı yedek parça stoku ile beraber idame ve işletme faaliyetlerini her iki uçak için de yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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