Türkiye’nin gökyüzündeki gözü: AKSUNGUR! Sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve tasarlanan AKSUNGUR ile ANKA insansız hava araçları Türkiye'nin gökyüzündeki gözleri olarak huzur ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra uzun uçuşlar ile afet bölgelerinde de başarılı görevler icra ediyor. Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu sistemi ile afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığı sağlanacak.
Son olarak AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu sistemi ile afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığı sağlanacak.
Son olarak ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radar sayesinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınları başarıyla tespit edilerek, SAT Timlerince güvenli bir şekilde imhası gerçekleştirildi.
AKSUNGUR'un ANKA altyapısının geliştirilerek onun mirası üzerine inşa edildiğini, dolayısıyla tek yer kontrol istasyonundan ikisinin de yönetilebildiğini vurgulayan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, "AKSUNGUR, ANKA'nın çift motorlu hali. ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Gövde ve aviyoniklerimiz aynı. Dolayısıyla aynı yer kontrol istasyonundan hem AKSUNGUR'u hem de ANKA'yı yönetebiliyoruz. Aynı personel ile beraber, aynı yedek parça stoku ile beraber idame ve işletme faaliyetlerini her iki uçak için de yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.