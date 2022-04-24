Binlerce arı telef oldu! Müsilaj sandılar gerçek herkesi şaşırttı
Mersin'de şoke eden görüntüler! Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları sahili sarıya çevirdi. İlk başta müsilaj zannedilen polen tozu ile birlikte denize gelen binlerce arı ise telef olarak karaya vurdu.
24.04.2022 12:24 - Son Güncelleme: 24.04.2022 12:25
Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi'ne geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polenle birlikte telef olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii. Deniz her ne kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu, onun dışında her şey güzel" dedi.