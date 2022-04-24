Binlerce arı telef oldu! Müsilaj sandılar gerçek herkesi şaşırttı

Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi'ne geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polenle birlikte telef olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii. Deniz her ne kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu, onun dışında her şey güzel" dedi.