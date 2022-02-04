Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukta 10 gün çalışarak kızı Hira (10) için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan, bu kez ahşap kullanarak aynı çalışmaya imza attı.
04.02.2022 14:50
- Son Güncelleme: 04.02.2022 14:51
Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, geçen yıl Anıtkabir'e götüremediği kızı Hira için sıcaklığın eksi 20 derecelere kadar düştüğü havada 10 gün çalışarak kardan Anıtkabir yaptı.
'Kardan Anıtkabir' haberinin ardından birçok ünlü ismin kendisini aradığını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti ile Ankara'ya gittiklerini hatırlatan Karahan, Anıtkabir'i kızı ile gezdiklerini söyledi.