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Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukta 10 gün çalışarak kızı Hira (10) için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan, bu kez ahşap kullanarak aynı çalışmaya imza attı.

DHA
04.02.2022 14:50 - Son Güncelleme: 04.02.2022 14:51
Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, geçen yıl Anıtkabir'e götüremediği kızı Hira için sıcaklığın eksi 20 derecelere kadar düştüğü havada 10 gün çalışarak kardan Anıtkabir yaptı.

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Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı

Karahan, bu kez de kalıcı olması amacıyla Atatürk hayranı olan kızı için aynı çalışmayı ahşap kullanarak yaptı.

Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı

Mehmet Şerif Karahan, bir haftada tamamladığı ahşap Anıtkabir için yaklaşık 1500 lira harcadı.

Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı

'Kardan Anıtkabir' haberinin ardından birçok ünlü ismin kendisini aradığını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti ile Ankara'ya gittiklerini hatırlatan Karahan, Anıtkabir'i kızı ile gezdiklerini söyledi.

Kızı için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan bu kez ahşap kullanarak Anıtkabir yaptı

Karahan, "Hira için geçen sene kardan Anıtkabir yapmıştım.

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